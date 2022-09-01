AutoTrader Salarii

Directorul Companiilor
Intervalul salarial AutoTrader variază de la $29,862 în compensație totală anuală pentru Servicii pentru Clienți la capătul de jos la $155,662 pentru Manager de Inginerie Software la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai AutoTrader . Ultima actualizare: 8/16/2025

$160K

Inginer de Software
Median $64.8K
Servicii pentru Clienți
$29.9K
Specialist în Științe de Date
$69.7K

Manager de Produs
$98.2K
Manager de Inginerie Software
$156K
Arhitect de Soluții
$105K
Întrebări Frecvente

The highest paying role reported at AutoTrader is Manager de Inginerie Software at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $155,662. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at AutoTrader is $83,961.

