Autonomous Salarii

Intervalul salarial Autonomous variază de la $26,532 în compensație totală anuală pentru Manager de Proiect la capătul de jos la $64,675 pentru Tehnolog IT la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Autonomous. Ultima actualizare: 8/16/2025

$160K

Inginer Constructor
$44K
Tehnolog IT
$64.7K
Manager de Proiect
$26.5K

Întrebări Frecvente

Rolul cel mai bine plătit raportat la Autonomous este Tehnolog IT at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $64,675. Aceasta include salariul de bază, precum și orice compensație potențială de acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Autonomous este $44,001.

Alte Resurse