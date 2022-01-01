Autonomic Salarii

Intervalul salarial Autonomic variază de la $170,000 în compensație totală anuală pentru Inginer de Software la capătul de jos la $288,550 pentru Manager de Inginerie Software la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Autonomic . Ultima actualizare: 8/16/2025