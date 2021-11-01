Directorul Companiilor
Automox
Lucrezi aici? Revendică-ți Compania

Automox Salarii

Intervalul salarial Automox variază de la $119,400 în compensație totală anuală pentru Manager de Program la capătul de jos la $165,825 pentru Manager de Produs la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Automox. Ultima actualizare: 8/16/2025

$160K

Primește Plata, Nu Fii Manipulat

Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de $30K+ (uneori $300K+).Obține salariul negociat sau a ta revizuire CV de către experți reali - recruiteri care fac asta zilnic.

Inginer de Software
Median $165K
Resurse Umane
$129K
Manager de Produs
$166K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

59 9
59 9
Manager de Program
$119K
Îți lipsește titlul?

Caută toate salariile pe pagina de compensație sau adăugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări Frecvente

Rolul cel mai bine plătit raportat la Automox este Manager de Produs at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $165,825. Aceasta include salariul de bază, precum și orice compensație potențială de acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Automox este $147,175.

Joburi Recomandate

    Nu s-au găsit joburi recomandate pentru Automox

Companii Asoc

  • Proofpoint
  • FireEye
  • HackerOne
  • InfluxData
  • Amobee
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse