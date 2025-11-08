Director de Companii
Autodesk
  • Salarii
  • Manager Program Tehnic
  • P4
  • Canada

Manager Program Tehnic Nivel

P4

Nivele la Autodesk

  1. P1
  2. P2
  3. P3
Media Anual Compensația Totală
CA$139,000
Salariul de Bază
CA$132,097
Opțiuni de Acțiuni ()
CA$47,241
Bonus
CA$14,428
Ultimele Înregistrări de Salarii
Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Nu au fost găsite salarii
