Compensația pentru Manager Inginerie Software in United States la Autodesk variază de la $188K pe year pentru M1 la $406K pe year pentru M5. Pachetul median de compensație pe year in United States totalizează $300K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Autodesk. Ultima actualizare: 9/23/2025
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
M1
$188K
$163K
$15K
$10K
M2
$219K
$168K
$32.5K
$18.8K
M3
$236K
$175K
$42.5K
$18.8K
M4
$332K
$210K
$80.1K
$41.5K
Companie
Denumirea Nivelului
Ani de Experiență
Compensația Totală
|Nu au fost găsite salarii
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
33.3%
AN 1
33.3%
AN 2
33.3%
AN 3
La Autodesk, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 3 ani:
33.3% se dobândește în 1st-AN (33.30% anual)
33.3% se dobândește în 2nd-AN (33.30% anual)
33.3% se dobândește în 3rd-AN (33.30% anual)
33.3%
AN 1
33.3%
AN 2
33.3%
AN 3
La Autodesk, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 3 ani:
33.3% se dobândește în 1st-AN (33.30% anual)
33.3% se dobândește în 2nd-AN (8.32% trimestrial)
33.3% se dobândește în 3rd-AN (8.32% trimestrial)