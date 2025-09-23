Director de Companii
Autodesk
Autodesk Manager de Program Salarii

Compensația totală medie pentru Manager de Program in Singapore la Autodesk variază de la SGD 210K la SGD 299K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Autodesk. Ultima actualizare: 9/23/2025

Compensația Totală Medie

SGD 238K - SGD 271K
Singapore
Interval Comun
Interval Posibil
SGD 210KSGD 238KSGD 271KSGD 299K
Interval Comun
Interval Posibil

SGD 209K

Program de Vesting

33.3%

AN 1

33.3%

AN 2

33.3%

AN 3

Tip Acțiuni
RSU

La Autodesk, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 3 ani:

  • 33.3% se dobândește în 1st-AN (33.30% anual)

  • 33.3% se dobândește în 2nd-AN (33.30% anual)

  • 33.3% se dobândește în 3rd-AN (33.30% anual)

33.3%

AN 1

33.3%

AN 2

33.3%

AN 3

Tip Acțiuni
RSU

Întrebări frecvente

The highest paying salary package reported for a Manager de Program at Autodesk in Singapore sits at a yearly total compensation of SGD 298,946. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Autodesk for the Manager de Program role in Singapore is SGD 210,276.

Alte Resurse