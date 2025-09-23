Compensația pentru Manager de Produs in United States la Autodesk variază de la $142K pe year pentru P1 la $426K pe year pentru P6. Pachetul median de compensație pe year in United States totalizează $246K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Autodesk. Ultima actualizare: 9/23/2025
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
P1
$142K
$132K
$6.7K
$3.7K
P2
$143K
$120K
$14K
$9K
P3
$167K
$142K
$18.3K
$6.3K
P4
$238K
$176K
$42.7K
$19.6K
Companie
Denumirea Nivelului
Ani de Experiență
Compensația Totală
|Nu au fost găsite salarii
33.3%
AN 1
33.3%
AN 2
33.3%
AN 3
