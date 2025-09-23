Compensația pentru Designer de Produs in United States la Autodesk variază de la $122K pe year pentru P1 la $292K pe year pentru P5. Pachetul median de compensație pe year in United States totalizează $147K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Autodesk. Ultima actualizare: 9/23/2025
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
P1
$122K
$122K
$0
$0
P2
$155K
$129K
$14.4K
$11.8K
P3
$173K
$143K
$22.4K
$7.3K
P4
$176K
$145K
$22.3K
$9K
Companie
Denumirea Nivelului
Ani de Experiență
Compensația Totală
33.3%
AN 1
33.3%
AN 2
33.3%
AN 3
La Autodesk, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 3 ani:
33.3% se dobândește în 1st-AN (33.30% anual)
33.3% se dobândește în 2nd-AN (33.30% anual)
33.3% se dobândește în 3rd-AN (33.30% anual)
33.3%
AN 1
33.3%
AN 2
33.3%
AN 3
La Autodesk, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 3 ani:
33.3% se dobândește în 1st-AN (33.30% anual)
33.3% se dobândește în 2nd-AN (8.32% trimestrial)
33.3% se dobândește în 3rd-AN (8.32% trimestrial)
