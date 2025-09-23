Director de Companii
Compensația totală medie pentru Manager Design de Produs in United States la Autodesk variază de la $245K la $341K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Autodesk. Ultima actualizare: 9/23/2025

Compensația Totală Medie

$262K - $309K
United States
Interval Comun
Interval Posibil
$245K$262K$309K$341K
Interval Comun
Interval Posibil

Program de Vesting

33.3%

AN 1

33.3%

AN 2

33.3%

AN 3

Tip Acțiuni
RSU

Întrebări frecvente

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Manager Design de Produs på Autodesk in United States ligger på en årlig total ersättning på $341,172. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Autodesk för Manager Design de Produs rollen in United States är $244,944.

