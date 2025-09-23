Director de Companii
Autodesk
Autodesk Manager Data Science Salarii

Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Autodesk. Ultima actualizare: 9/23/2025

Compensația Totală Medie

$266K - $313K
United States
Interval Comun
Interval Posibil
$248K$266K$313K$345K
Interval Comun
Interval Posibil

$160K

Program de Vesting

33.3%

AN 1

33.3%

AN 2

33.3%

AN 3

Tip Acțiuni
RSU

La Autodesk, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 3 ani:

  • 33.3% se dobândește în 1st-AN (33.30% anual)

  • 33.3% se dobândește în 2nd-AN (33.30% anual)

  • 33.3% se dobândește în 3rd-AN (33.30% anual)

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Manager Data Science la Autodesk in United States ajunge la o compensație totală anuală de $345,150. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Autodesk pentru rolul de Manager Data Science in United States este $247,800.

Alte Resurse