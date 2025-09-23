Director de Companii
Autodesk
Autodesk Dezvoltare Afaceri Salarii

Compensația totală medie pentru Dezvoltare Afaceri in Canada la Autodesk variază de la CA$94.8K la CA$135K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Autodesk. Ultima actualizare: 9/23/2025

Compensația Totală Medie

CA$107K - CA$122K
Canada
Interval Comun
Interval Posibil
CA$94.8KCA$107KCA$122KCA$135K
Interval Comun
Interval Posibil

CA$225K

Program de Vesting

33.3%

AN 1

33.3%

AN 2

33.3%

AN 3

Tip Acțiuni
RSU

La Autodesk, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 3 ani:

  • 33.3% se dobândește în 1st-AN (33.30% anual)

  • 33.3% se dobândește în 2nd-AN (33.30% anual)

  • 33.3% se dobândește în 3rd-AN (33.30% anual)

Întrebări frecvente

The highest paying salary package reported for a Dezvoltare Afaceri at Autodesk in Canada sits at a yearly total compensation of CA$134,762. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Autodesk for the Dezvoltare Afaceri role in Canada is CA$94,790.

