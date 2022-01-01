Auto Trader UK Salarii

Directorul Companiilor
Intervalul salarial Auto Trader UK variază de la $53,657 în compensație totală anuală pentru Vânzări la capătul de jos la $126,968 pentru Manager de Inginerie Software la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Auto Trader UK. Ultima actualizare: 8/16/2025

$160K

Inginer de Software
Median $54.1K
Vânzări
$53.7K
Manager de Inginerie Software
$127K

Întrebări Frecvente

The highest paying role reported at Auto Trader UK is Manager de Inginerie Software at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $126,968. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Auto Trader UK is $54,086.

