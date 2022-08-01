Auto-Owners Insurance Salarii

Directorul Companiilor
Intervalul salarial Auto-Owners Insurance variază de la $55,720 în compensație totală anuală pentru Analist de Afaceri la capătul de jos la $107,100 pentru Marketing la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Auto-Owners Insurance. Ultima actualizare: 8/16/2025

$160K

Inginer de Software
Median $71K

Inginer de software full-stack

Analist de Afaceri
$55.7K
Dezvoltare de Afaceri
$56.3K

Specialist în Științe de Date
$89.6K
Marketing
$107K
Designer de Produs
$79.6K
Analist de Securitate Cibernetică
$90.8K
Arhitect de Soluții
$101K
Întrebări Frecvente

Najvyššie platená pozícia nahlásená v Auto-Owners Insurance je Marketing at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $107,100. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v Auto-Owners Insurance je $84,555.

