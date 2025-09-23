Compensația totală medie pentru Manager de Program in Australia la Australian Government variază de la A$134K la A$187K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Australian Government. Ultima actualizare: 9/23/2025
Compensația Totală Medie
Invită-ți prietenii și comunitatea să adauge salarii în mod anonim în mai puțin de 60 de secunde. Mai multe date înseamnă perspective mai bune pentru cei care caută joburi ca tine și pentru comunitatea noastră!