Compensația totală medie pentru Manager de Program in Australia la Australian Government variază de la A$134K la A$187K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Australian Government. Ultima actualizare: 9/23/2025

Compensația Totală Medie

A$145K - A$176K
Australia
Interval Comun
Interval Posibil
A$134KA$145KA$176KA$187K
Interval Comun
Interval Posibil

Care sunt nivelurile de carieră la Australian Government?

Întrebări frecvente

The highest paying salary package reported for a Manager de Program at Australian Government in Australia sits at a yearly total compensation of A$186,894. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Australian Government for the Manager de Program role in Australia is A$133,726.

