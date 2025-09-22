Aurora Inginer Software Salarii

Compensația pentru Inginer Software in United States la Aurora variază de la $180K pe year pentru P4 la $571K pe year pentru P8. Pachetul median de compensație pe year in United States totalizează $253K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Aurora. Ultima actualizare: 9/22/2025

Numele nivelului Total Bază Acțiuni (/yr) Bonus P4 Software Engineer I ( Nivel de intrare ) $180K $145K $21.2K $14.7K P5 Software Engineer II $222K $164K $42.3K $15.3K P6 Senior Software Engineer $314K $208K $88.5K $18K P7 Staff Software Engineer $379K $226K $124K $28.6K Vizualizează 4 Mai multe niveluri

Companie Locație | Dată Denumirea Nivelului Etichetă Ani de Experiență Total / La Companie Compensația Totală ( USD ) Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus Nu au fost găsite salarii Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

Program de Vesting Principal Alternativ 1 25 % AN 1 25 % AN 2 25 % AN 3 25 % AN 4 Tip Acțiuni Options La Aurora, Options sunt supuse unui program de vesting de 4 ani: 25 % se dobândește în 1st - AN ( 25.00 % anual )

25 % se dobândește în 2nd - AN ( 25.00 % anual )

25 % se dobândește în 3rd - AN ( 25.00 % anual )

25 % se dobândește în 4th - AN ( 25.00 % anual ) 25 % AN 1 25 % AN 2 25 % AN 3 25 % AN 4 Tip Acțiuni Options La Aurora, Options sunt supuse unui program de vesting de 4 ani: 25 % se dobândește în 1st - AN ( 25.00 % anual )

25 % se dobândește în 2nd - AN ( 2.08 % lunar )

25 % se dobândește în 3rd - AN ( 2.08 % lunar )

25 % se dobândește în 4th - AN ( 2.08 % lunar )

Care este calendarul de dobândire la Aurora ?

