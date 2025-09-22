Director de Companii
Aurora
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania
  • Salarii
  • Manager de Proiect

  • Toate salariile Manager de Proiect

Aurora Manager de Proiect Salarii

Compensația totală medie pentru Manager de Proiect in United States la Aurora variază de la $218K la $305K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Aurora. Ultima actualizare: 9/22/2025

Compensația Totală Medie

$237K - $287K
United States
Interval Comun
Interval Posibil
$218K$237K$287K$305K
Interval Comun
Interval Posibil

$160K

Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Tip Acțiuni
Options

La Aurora, Options sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (25.00% anual)

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Manager de Proiect la Aurora in United States ajunge la o compensație totală anuală de $305,080. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Aurora pentru rolul de Manager de Proiect in United States este $218,290.

