Compensația pentru Designer de Produs in United States la Aurora totalizează $170K pe year pentru P6. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Aurora. Ultima actualizare: 9/22/2025

Compensația Totală Medie

$150K - $178K
United States
Interval Comun
Interval Posibil
$139K$150K$178K$190K
Interval Comun
Interval Posibil
Media Compensație După Nivel
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
P4
Product Designer I
$ --
$ --
$ --
$ --
P5
Product Designer II
$ --
$ --
$ --
$ --
P6
Senior Product Designer
$170K
$150K
$12.5K
$7.5K
P7
Staff Product Designer
$ --
$ --
$ --
$ --
Vizualizează 3 Mai multe niveluri
$160K

Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Tip Acțiuni
Options

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Designer de Produs la Aurora in United States ajunge la o compensație totală anuală de $189,750. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Aurora pentru rolul de Designer de Produs in United States este $138,600.

