Compensația pentru Designer de Produs in United States la Aurora totalizează $170K pe year pentru P6. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Aurora. Ultima actualizare: 9/22/2025
Compensația Totală Medie
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
P4
$ --
$ --
$ --
$ --
P5
$ --
$ --
$ --
$ --
P6
$170K
$150K
$12.5K
$7.5K
P7
$ --
$ --
$ --
$ --
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
La Aurora, Options sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:
25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)
25% se dobândește în 2nd-AN (25.00% anual)
25% se dobândește în 3rd-AN (25.00% anual)
25% se dobândește în 4th-AN (25.00% anual)
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
La Aurora, Options sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:
25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)
25% se dobândește în 2nd-AN (2.08% lunar)
25% se dobândește în 3rd-AN (2.08% lunar)
25% se dobândește în 4th-AN (2.08% lunar)