Pachetul median de compensație pentru Designer de Produs in United States la Aurora Solar totalizează $153K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Aurora Solar. Ultima actualizare: 9/23/2025

Pachetul Median
company icon
Aurora Solar
Product Designer
hidden
Total pe an
$153K
Nivel
L2
Salariu de bază
$148K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$5K
Ani în companie
2-4 Ani
Ani experiență
2-4 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la Aurora Solar?

$160K

Fii Plătit, Nu Păcălit

Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de $30K+ (uneori $300K+).

Ultimele trimiteri de salarii
Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Nu au fost găsite salarii
Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Tip Acțiuni
Options

La Aurora Solar, Options sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (2.08% lunar)



Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Designer de Produs la Aurora Solar in United States ajunge la o compensație totală anuală de $164,300. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Aurora Solar pentru rolul de Designer de Produs in United States este $153,000.

Alte Resurse