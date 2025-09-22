Director de Companii
Aurora Cannabis
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania
    Levels FYI Logo
  • Salarii
  • Juridic

  • Toate salariile Juridic

Aurora Cannabis Juridic Salarii

Compensația totală medie pentru Juridic in Canada la Aurora Cannabis variază de la CA$126K la CA$173K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Aurora Cannabis. Ultima actualizare: 9/22/2025

Compensația Totală Medie

CA$135K - CA$164K
Canada
Interval Comun
Interval Posibil
CA$126KCA$135KCA$164KCA$173K
Interval Comun
Interval Posibil

Avem nevoie doar de 3 încă Juridic contribuțiis la Aurora Cannabis pentru a debloca!

Invită-ți prietenii și comunitatea să adauge salarii în mod anonim în mai puțin de 60 de secunde. Mai multe date înseamnă perspective mai bune pentru cei care caută joburi ca tine și pentru comunitatea noastră!

💰 Vezi Tot Salarii

💪 Contribuie Salariul Tău

CA$226K

Fii Plătit, Nu Păcălit

Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de CA$42.4K+ (uneori CA$424K+). Negociază-ți salariul sau CV-ul revizuit de adevărații experți - recruiteri care fac asta zilnic.


Contribuie
Care sunt nivelurile de carieră la Aurora Cannabis?

Primește Salarii Verificate în Inbox

Abonează-te la Juridic oferte verificate.Vei primi detaliile compensației pe email. Află Mai Multe

Acest site este protejat de reCAPTCHA și Politica de Confidențialitate și Termenii de Utilizare se aplică.

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Juridic la Aurora Cannabis in Canada ajunge la o compensație totală anuală de CA$172,623. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Aurora Cannabis pentru rolul de Juridic in Canada este CA$126,491.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru Aurora Cannabis

Companii Similare

  • Microsoft
  • DoorDash
  • Stripe
  • Pinterest
  • Databricks
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse