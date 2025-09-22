Director de Companii
Aurigo Software
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania
    Levels FYI Logo
  • Salarii
  • Manager Program Tehnic

  • Toate salariile Manager Program Tehnic

Aurigo Software Manager Program Tehnic Salarii

Compensația totală medie pentru Manager Program Tehnic in United States la Aurigo Software variază de la $101K la $140K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Aurigo Software. Ultima actualizare: 9/22/2025

Compensația Totală Medie

$108K - $127K
United States
Interval Comun
Interval Posibil
$101K$108K$127K$140K
Interval Comun
Interval Posibil

Avem nevoie doar de 3 încă Manager Program Tehnic contribuțiis la Aurigo Software pentru a debloca!

Invită-ți prietenii și comunitatea să adauge salarii în mod anonim în mai puțin de 60 de secunde. Mai multe date înseamnă perspective mai bune pentru cei care caută joburi ca tine și pentru comunitatea noastră!

💰 Vezi Tot Salarii

💪 Contribuie Salariul Tău

$160K

Fii Plătit, Nu Păcălit

Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de $30K+ (uneori $300K+). Negociază-ți salariul sau CV-ul revizuit de adevărații experți - recruiteri care fac asta zilnic.


Contribuie
Care sunt nivelurile de carieră la Aurigo Software?

Primește Salarii Verificate în Inbox

Abonează-te la Manager Program Tehnic oferte verificate.Vei primi detaliile compensației pe email. Află Mai Multe

Acest site este protejat de reCAPTCHA și Politica de Confidențialitate și Termenii de Utilizare se aplică.

Întrebări frecvente

Aurigo Software in United StatesのManager Program Tehnicで報告されている最高給与パッケージは、年間総報酬$140,400です。これには基本給与に加えて、株式報酬やボーナスも含まれます。
Aurigo SoftwareのManager Program Tehnic職種 in United Statesで報告されている年間総報酬の中央値は$100,800です。

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru Aurigo Software

Companii Similare

  • Uber
  • Stripe
  • Square
  • Microsoft
  • Snap
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse