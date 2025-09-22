Director de Companii
Aurigo Software
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania
    Levels FYI Logo
  • Salarii
  • Analist Financiar

  • Toate salariile Analist Financiar

Aurigo Software Analist Financiar Salarii

Compensația totală medie pentru Analist Financiar in India la Aurigo Software variază de la ₹843K la ₹1.2M pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Aurigo Software. Ultima actualizare: 9/22/2025

Compensația Totală Medie

₹955K - ₹1.09M
India
Interval Comun
Interval Posibil
₹843K₹955K₹1.09M₹1.2M
Interval Comun
Interval Posibil

Avem nevoie doar de 3 încă Analist Financiar contribuțiis la Aurigo Software pentru a debloca!

Invită-ți prietenii și comunitatea să adauge salarii în mod anonim în mai puțin de 60 de secunde. Mai multe date înseamnă perspective mai bune pentru cei care caută joburi ca tine și pentru comunitatea noastră!

💰 Vezi Tot Salarii

💪 Contribuie Salariul Tău

₹13.95M

Fii Plătit, Nu Păcălit

Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de ₹2.61M+ (uneori ₹26.15M+). Negociază-ți salariul sau CV-ul revizuit de adevărații experți - recruiteri care fac asta zilnic.


Contribuie
Care sunt nivelurile de carieră la Aurigo Software?

Primește Salarii Verificate în Inbox

Abonează-te la Analist Financiar oferte verificate.Vei primi detaliile compensației pe email. Află Mai Multe

Acest site este protejat de reCAPTCHA și Politica de Confidențialitate și Termenii de Utilizare se aplică.

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Analist Financiar la Aurigo Software in India ajunge la o compensație totală anuală de ₹1,199,032. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Aurigo Software pentru rolul de Analist Financiar in India este ₹843,387.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru Aurigo Software

Companii Similare

  • Uber
  • Stripe
  • Square
  • Microsoft
  • Snap
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse