Directorul Companiilor
Aura
Lucrezi aici? Revendică-ți Compania

Aura Salarii

Intervalul salarial Aura variază de la $84,575 în compensație totală anuală pentru Contabil la capătul de jos la $258,700 pentru Succes la Clienți la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Aura. Ultima actualizare: 8/22/2025

$160K

Primește Plata, Nu Fii Manipulat

Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de $30K+ (uneori $300K+).Obține salariul negociat sau a ta revizuire CV de către experți reali - recruiteri care fac asta zilnic.

Inginer de Software
Median $130K
Manager de Produs
Median $176K
Contabil
$84.6K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Dezvoltare Corporativă
$137K
Succes la Clienți
$259K
Specialist în Științe de Date
$172K
Inginer Electrician
$124K
Consultant în Management
$84.6K
Marketing
$139K
Cercetător UX
$159K
Îți lipsește titlul?

Caută toate salariile pe pagina de compensație sau adăugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări Frecvente

Rolul cel mai bine plătit raportat la Aura este Succes la Clienți at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $258,700. Aceasta include salariul de bază, precum și orice compensație potențială de acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Aura este $138,250.

Joburi Recomandate

    Nu s-au găsit joburi recomandate pentru Aura

Companii Asoc

  • Athenahealth
  • Ridecell
  • Lookout
  • doxo
  • SecurityScorecard
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse