AUO
AUO Salarii

Intervalul salarial AUO variază de la $25,647 în compensație totală anuală pentru Inginer Electrician la capătul de jos la $122,400 pentru Manager de Program Tehnic la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai AUO. Ultima actualizare: 8/22/2025

$160K

Inginer de Software
Median $29K

Inginer de software full-stack

Designer de Produs
Median $27.5K
Dezvoltare de Afaceri
$33.9K

Inginer Electrician
$25.6K
Inginer de Hardware
$48.6K
Inginer Mecanic
$27.6K
Manager de Produs
$35.7K
Manager de Program Tehnic
$122K
Întrebări Frecvente

The highest paying role reported at AUO is Manager de Program Tehnic at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $122,400. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at AUO is $31,436.

Alte Resurse