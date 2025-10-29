Director de Companii
Auditoria.AI
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania
    Levels FYI Logo
  • Salarii
  • Inginer Vânzări

  • Toate salariile Inginer Vânzări

Auditoria.AI Inginer Vânzări Salarii

Compensația totală medie pentru Inginer Vânzări in India la Auditoria.AI variază de la ₹2.15M la ₹3.01M pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Auditoria.AI. Ultima actualizare: 10/29/2025

Compensația Totală Medie

₹2.33M - ₹2.83M
India
Interval Comun
Interval Posibil
₹2.15M₹2.33M₹2.83M₹3.01M
Interval Comun
Interval Posibil

Avem nevoie doar de 3 încă Inginer Vânzări contribuțiis la Auditoria.AI pentru a debloca!

Invită-ți prietenii și comunitatea să adauge salarii în mod anonim în mai puțin de 60 de secunde. Mai multe date înseamnă perspective mai bune pentru cei care caută joburi ca tine și pentru comunitatea noastră!

💰 Vezi Tot Salarii

💪 Contribuie Salariul Tău

Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.71M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.91M
Don't get lowballed

Contribuie
Care sunt nivelurile de carieră la Auditoria.AI?

Primește Salarii Verificate în Inbox

Abonează-te la Inginer Vânzări oferte verificate.Vei primi detaliile compensației pe email. Află Mai Multe

Acest site este protejat de reCAPTCHA și Politica de Confidențialitate și Termenii de Utilizare se aplică.

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Inginer Vânzări la Auditoria.AI in India ajunge la o compensație totală anuală de ₹3,008,831. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Auditoria.AI pentru rolul de Inginer Vânzări in India este ₹2,152,871.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru Auditoria.AI

Companii Similare

  • Snap
  • Stripe
  • Microsoft
  • Lyft
  • Airbnb
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse