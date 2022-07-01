AudioEye Salarii

Intervalul salarial AudioEye variază de la $169,150 în compensație totală anuală pentru Specialist în Științe de Date la capătul de jos la $282,580 pentru Manager de Inginerie Software la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai AudioEye . Ultima actualizare: 8/22/2025