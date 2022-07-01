Directorul Companiilor
AudioEye
Lucrezi aici? Revendică-ți Compania

AudioEye Salarii

Intervalul salarial AudioEye variază de la $169,150 în compensație totală anuală pentru Specialist în Științe de Date la capătul de jos la $282,580 pentru Manager de Inginerie Software la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai AudioEye. Ultima actualizare: 8/22/2025

$160K

Primește Plata, Nu Fii Manipulat

Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de $30K+ (uneori $300K+).Obține salariul negociat sau a ta revizuire CV de către experți reali - recruiteri care fac asta zilnic.

Specialist în Științe de Date
$169K
Designer de Produs
$231K
Manager de Produs
$224K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Vânzări
$225K
Manager de Inginerie Software
$283K
Îți lipsește titlul?

Caută toate salariile pe pagina de compensație sau adăugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări Frecvente

Korkeimmin palkattu rooli AudioEye:ssa on Manager de Inginerie Software at the Common Range Average level vuotuisella kokonaiskorvauksella $282,580. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
AudioEye:ssa raportoitu mediaani vuotuinen kokonaiskorvaus on $224,870.

Joburi Recomandate

    Nu s-au găsit joburi recomandate pentru AudioEye

Companii Asoc

  • Databricks
  • PayPal
  • Flipkart
  • Tesla
  • DoorDash
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse