Directorul Companiilor
Audible
Audible Salarii

Intervalul salarial Audible variază de la $53,890 în compensație totală anuală pentru Operațiuni de Afaceri la capătul de jos la $525,300 pentru Tehnolog IT la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Audible. Ultima actualizare: 8/22/2025

$160K

Inginer de Software
SDE I $178K
SDE II $301K

Inginer de software backend

Inginer de software full-stack

Inginer Business Intelligence

Specialist în Științe de Date
Median $225K
Manager de Inginerie Software
Median $360K

Manager de Produs
Median $220K
Manager de Program
Median $137K
Recrutor
Median $150K
Manager de Program Tehnic
Median $192K
Operațiuni de Afaceri
$53.9K
Analist de Afaceri
$112K
Analist Financiar
$161K
Resurse Umane
$169K
Tehnolog IT
$525K
Juridic
$393K
Consultant în Management
$101K
Operațiuni de Marketing
$189K
Cercetător UX
$168K
Program de Vesting

5%

AN 1

15%

AN 2

40%

AN 3

40%

AN 4

Tip Acțiune
RSU

La Audible, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 5% se dobândește în 1st-AN (5.00% anual)

  • 15% se dobândește în 2nd-AN (15.00% anual)

  • 40% se dobândește în 3rd-AN (20.00% semestrial)

  • 40% se dobândește în 4th-AN (20.00% semestrial)

25%

AN 1

35%

AN 2

40%

AN 3

Tip Acțiune
RSU

La Audible, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 3 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 35% se dobândește în 2nd-AN (35.00% anual)

  • 40% se dobândește în 3rd-AN (40.00% anual)

Întrebări Frecvente

Rolul cel mai bine plătit raportat la Audible este Tehnolog IT at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $525,300. Aceasta include salariul de bază, precum și orice compensație potențială de acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Audible este $178,375.

Alte Resurse