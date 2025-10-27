Director de Companii
Pachetul median de compensație pentru Inginer Mecanic in Canada la ATS Automation totalizează CA$96.5K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la ATS Automation. Ultima actualizare: 10/27/2025

Pachetul Median
company icon
ATS Automation
Mechanical Engineer
Cambridge, ON, Canada
Total pe an
CA$96.5K
Nivel
Senior
Salariu de bază
CA$96.5K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$0
Ani în companie
3 Ani
Ani experiență
7 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la ATS Automation?
Ultimele trimiteri de salarii
Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Contribuie

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Inginer Mecanic la ATS Automation in Canada ajunge la o compensație totală anuală de CA$100,462. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la ATS Automation pentru rolul de Inginer Mecanic in Canada este CA$93,793.

Alte Resurse