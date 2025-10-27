Director de Companii
Compensația totală medie pentru Resurse Umane in Canada la ATS Automation variază de la CA$210K la CA$304K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la ATS Automation. Ultima actualizare: 10/27/2025

Compensația Totală Medie

CA$238K - CA$276K
Canada
Interval Comun
Interval Posibil
CA$210KCA$238KCA$276KCA$304K
Interval Comun
Interval Posibil

Care sunt nivelurile de carieră la ATS Automation?

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Resurse Umane la ATS Automation in Canada ajunge la o compensație totală anuală de CA$304,168. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la ATS Automation pentru rolul de Resurse Umane in Canada este CA$209,595.

