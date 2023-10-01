Director de Companii
Ather Energy
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania

Ather Energy Salarii

Salariul de la Ather Energy variază de la $19,714 în compensație totală pe an pentru un Marketing la nivelul inferior până la $25,089 pentru un Recrutor la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Ather Energy. Ultima actualizare: 10/9/2025

$160K

Fii Plătit, Nu Păcălit

Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de $30K+ (uneori $300K+). Negociază-ți salariul sau CV-ul revizuit de adevărații experți - recruiteri care fac asta zilnic.

Resurse Umane
$21.6K
Marketing
$19.7K
Designer de Produs
$20.9K

How has AI impacted you at work?

I see more and more talk about how AI will change the way we work, or how AI will replace more and more people in the coming years, and I'm curious to see what impact AI has actually had in your day-to-day.

I'll go first: AI has marginally improved my ability to solve problems at work because it helps me debug code, but only after I give it a ton of context. Usually, ha...

45 18
45 18
Recrutor
$25.1K
Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Ather Energy este Recrutor at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $25,089. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Ather Energy este $21,255.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru Ather Energy

Companii Similare

  • Square
  • Tesla
  • Stripe
  • Amazon
  • Uber
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse