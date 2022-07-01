Athelas Salarii

Salariul de la Athelas variază de la $35,175 în compensație totală pe an pentru un Inginer Software la nivelul inferior până la $207,834 pentru un Manager de Produs la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Athelas . Ultima actualizare: 10/9/2025