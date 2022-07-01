Director de Companii
Athelas
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania

Athelas Salarii

Salariul de la Athelas variază de la $35,175 în compensație totală pe an pentru un Inginer Software la nivelul inferior până la $207,834 pentru un Manager de Produs la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Athelas. Ultima actualizare: 10/9/2025

$160K

Fii Plătit, Nu Păcălit

Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de $30K+ (uneori $300K+). Negociază-ți salariul sau CV-ul revizuit de adevărații experți - recruiteri care fac asta zilnic.

Asistent Administrativ
$50.8K
Manager Operațiuni de Afaceri
$169K
Operațiuni Marketing
$95.8K

How has AI impacted you at work?

I see more and more talk about how AI will change the way we work, or how AI will replace more and more people in the coming years, and I'm curious to see what impact AI has actually had in your day-to-day.

I'll go first: AI has marginally improved my ability to solve problems at work because it helps me debug code, but only after I give it a ton of context. Usually, ha...

45 18
45 18
Manager de Produs
$208K
Inginer Software
$35.2K

Inginer Software Full-Stack

Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

La Athelas, Granturi acțiuni/capitaluri proprii sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (2.08% lunar)

Aveți o întrebare? Adresați-vă comunității.

Vizitați comunitatea Levels.fyi pentru a interacționa cu angajați din diferite companii, pentru a primi sfaturi de carieră și multe altele.

Vizitați acum!

Întrebări frecvente

Самая высокооплачиваемая позиция в Athelas — Manager de Produs at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $207,834. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Athelas составляет $95,769.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru Athelas

Companii Similare

  • Lyft
  • PayPal
  • Tesla
  • Snap
  • Coinbase
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse