Director de Companii
Asurion
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania

Asurion Salarii

Salariul de la Asurion variază de la $44,100 în compensație totală pe an pentru un Information Technologist (IT) la nivelul inferior până la $230,000 pentru un Manager Inginerie Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Asurion. Ultima actualizare: 10/10/2025

$160K

Fii Plătit, Nu Păcălit

Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de $30K+ (uneori $300K+). Negociază-ți salariul sau CV-ul revizuit de adevărații experți - recruiteri care fac asta zilnic.

Inginer Software
Software Engineer 1 $90.2K
Software Engineer 2 $142K
Tech Lead $169K
Software Engineer 4 $190K
Software Engineer 5 $222K

Inginer Software Backend

Inginer Software Full-Stack

Data Scientist
Median $160K
Manager de Produs
Median $145K

How has AI impacted you at work?

I see more and more talk about how AI will change the way we work, or how AI will replace more and more people in the coming years, and I'm curious to see what impact AI has actually had in your day-to-day.

I'll go first: AI has marginally improved my ability to solve problems at work because it helps me debug code, but only after I give it a ton of context. Usually, ha...

45 18
45 18
Manager Inginerie Software
Median $230K
Analist de Afaceri
Median $93K
Designer de Produs
Median $123K
Contabil
$57.1K
Manager Operațiuni de Afaceri
$94.9K
Servicii Clienți
$52.8K
Manager Data Science
$179K
Analist Financiar
$69.3K
Resurse Umane
Median $99K
Information Technologist (IT)
$44.1K
Juridic
$75.4K
Marketing
$209K
Operațiuni Marketing
$118K
Manager Design de Produs
$185K
Manager de Program
$156K
Vânzări
$65.3K
Arhitect de Soluții
$72.6K
Cercetător UX
$139K
Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Asurion este Manager Inginerie Software cu o compensație totală anuală de $230,000. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Asurion este $123,333.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru Asurion

Companii Similare

  • RapidSOS
  • POF
  • SoundHound
  • OPPO
  • TenX
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse