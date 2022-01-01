Astranis Salarii

Salariul de la Astranis variază de la $121,762 în compensație totală pe an pentru un Inginer Mecanic la nivelul inferior până la $225,400 pentru un Juridic la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Astranis . Ultima actualizare: 8/30/2025