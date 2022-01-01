Director de Companii
Astranis
Astranis Salarii

Salariul de la Astranis variază de la $121,762 în compensație totală pe an pentru un Inginer Mecanic la nivelul inferior până la $225,400 pentru un Juridic la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Astranis. Ultima actualizare: 8/30/2025

$160K

Inginer Software
Median $213K
Inginer Mecanic
Median $122K
Inginer Hardware
Median $140K

Recrutor
Median $155K
Manager Program Tehnic
Median $165K
Juridic
$225K
Inginer de Vânzări
$139K
Capitalist de Risc
$201K
Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

La Astranis, Granturi acțiuni/capitaluri proprii sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (2.08% lunar)

Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Astranis este Juridic at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $225,400. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Astranis este $160,000.

