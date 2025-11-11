Director de Companii
Aston
Aston Inginer Software Backend Salarii

Pachetul median de compensație pentru Inginer Software Backend in Russia la Aston totalizează RUB 1.89M pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Aston. Última actualizare: 11/11/2025

Pachetul Median
company icon
Aston
Software Engineer
Rostov-On-Don, RO, Russia
Total pe an
RUB 1.89M
Nivel
M2
Salariu de bază
RUB 1.89M
Stock (/yr)
RUB 0
Bonus
RUB 0
Ani în companie
2 Ani
Ani experiență
2 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la Aston?
Ultimele trimiteri de salarii
Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Inginer Software Backend la Aston in Russia ajunge la o compensație totală anuală de RUB 3,269,962. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Aston pentru rolul de Inginer Software Backend in Russia este RUB 1,885,631.

