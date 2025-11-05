Director de Companii
Aston
Aston Inginer Software Salarii în Belarus

Pachetul median de compensație pentru Inginer Software in Belarus la Aston totalizează BYN 121K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Aston. Ultima actualizare: 11/5/2025

Pachetul Median
company icon
Aston
Software Engineer
hidden
Total pe an
BYN 121K
Nivel
Senior Software Engineer
Salariu de bază
BYN 121K
Stock (/yr)
BYN 0
Bonus
BYN 0
Ani în companie
2-4 Ani
Ani experiență
5-10 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la Aston?
Block logo
+BYN 194K
Robinhood logo
+BYN 297K
Stripe logo
+BYN 66.8K
Datadog logo
+BYN 117K
Verily logo
+BYN 73.5K
Ultimele trimiteri de salarii
Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Salarii de Stagiu

Funcții incluse

Inginer Software Backend

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Inginer Software la Aston in Belarus ajunge la o compensație totală anuală de BYN 139,977. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Aston pentru rolul de Inginer Software in Belarus este BYN 120,658.

Alte Resurse