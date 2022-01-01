ASSURANCE IQ Salarii

Salariul de la ASSURANCE IQ variază de la $63,315 în compensație totală pe an pentru un Operațiuni Marketing la nivelul inferior până la $261,300 pentru un Manager Inginerie Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la ASSURANCE IQ . Ultima actualizare: 9/12/2025