ASSURANCE IQ Salarii

Salariul de la ASSURANCE IQ variază de la $63,315 în compensație totală pe an pentru un Operațiuni Marketing la nivelul inferior până la $261,300 pentru un Manager Inginerie Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la ASSURANCE IQ. Ultima actualizare: 9/12/2025

$160K

Manager de Produs
Median $156K
Contabil
$93.1K
Data Scientist
$152K

Marketing
$93.5K
Operațiuni Marketing
$63.3K
Designer de Produs
$186K
Manager de Program
$111K
Manager Inginerie Software
$261K
Manager Program Tehnic
$173K
Program de Vesting

10%

AN 1

20%

AN 2

40%

AN 3

30%

AN 4

Tip Acțiuni
RSU

La ASSURANCE IQ, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 10% se dobândește în 1st-AN (10.00% anual)

  • 20% se dobândește în 2nd-AN (20.00% anual)

  • 40% se dobândește în 3rd-AN (40.00% anual)

  • 30% se dobândește în 4th-AN (30.00% anual)

The highest paying role reported at ASSURANCE IQ is Manager Inginerie Software at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $261,300. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at ASSURANCE IQ is $152,348.

