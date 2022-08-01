Director de Companii
Association of American Railroads
Association of American Railroads Salarii

Salariul de la Association of American Railroads variază de la $124,375 în compensație totală pe an pentru un Manager de Produs la nivelul inferior până la $175,120 pentru un Arhitect de Soluții la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Association of American Railroads. Ultima actualizare: 8/30/2025

$160K

Manager de Produs
$124K
Inginer Software
$149K
Arhitect de Soluții
$175K

Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Association of American Railroads este Arhitect de Soluții at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $175,120. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Association of American Railroads este $149,250.

