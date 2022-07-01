Director de Companii
ASR Analytics
ASR Analytics Salarii

Salariul de la ASR Analytics variază de la $56,951 în compensație totală pe an pentru un Analist de Afaceri la nivelul inferior până la $93,000 pentru un Specialist în Știința Datelor la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la ASR Analytics. Ultima actualizare: 11/14/2025

Analist de Afaceri
$57K
Specialist în Știința Datelor
$93K
Consultant în Management
$80.4K

Inginer Software
$80.4K
Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la ASR Analytics este Specialist în Știința Datelor cu o compensație totală anuală de $93,000. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la ASR Analytics este $80,380.

Alte Resurse