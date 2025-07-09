Aspen Dental Salarii

Directorul Companiilor
Intervalul salarial Aspen Dental variază de la $42,806 în compensație totală anuală pentru Tehnolog IT la capătul de jos la $331,650 pentru Medic la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Aspen Dental. Ultima actualizare: 8/22/2025

$160K

Inginer de Software
Median $130K
Analist de Afaceri
$116K
Specialist în Științe de Date
$114K

Tehnolog IT
$42.8K
Medic
$332K
Întrebări Frecvente

The highest paying role reported at Aspen Dental is Medic at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $331,650. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Aspen Dental is $115,575.

