ARRK Inginer Software Salarii în Munich Metro Region

Pachetul median de compensație pentru Inginer Software in Munich Metro Region la ARRK totalizează €79.1K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la ARRK. Ultima actualizare: 9/30/2025

Pachetul Median
company icon
ARRK
Embedded Systems Software Developer
Munich, BY, Germany
Total pe an
€79.1K
Nivel
Developer
Salariu de bază
€79.1K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
Ani în companie
2 Ani
Ani experiență
10 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la ARRK?

€142K

Salarii de Stagiu

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Inginer Software la ARRK in Munich Metro Region ajunge la o compensație totală anuală de €120,470. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la ARRK pentru rolul de Inginer Software in Munich Metro Region este €79,141.

