Pachetul median de compensație pentru Inginer Software in Germany la ARRK totalizează €78.9K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la ARRK. Ultima actualizare: 9/23/2025

Pachetul Median
company icon
ARRK
Embedded Systems Software Developer
Munich, BY, Germany
Total pe an
€78.9K
Nivel
Developer
Salariu de bază
€78.9K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
Ani în companie
2 Ani
Ani experiență
10 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la ARRK?

Întrebări frecvente

Най-високоплатеният пакет за Inginer Software в ARRK in Germany е с годишно общо възнаграждение от €120,063. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в ARRK за позицията Inginer Software in Germany е €78,874.

