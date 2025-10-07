Compensația pentru ASIC Engineer in Greater Austin Area la Arm variază de la $168K pe year pentru Graduate Hardware Engineer la $382K pe year pentru Principal Hardware Engineer. Pachetul median de compensație pe year in Greater Austin Area totalizează $315K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Arm. Ultima actualizare: 10/7/2025
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni ()
Bonus
Graduate Hardware Engineer
$168K
$132K
$23.5K
$12.5K
Hardware Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Hardware Engineer
$194K
$152K
$27.4K
$14.6K
Staff Hardware Engineer
$268K
$187K
$60.5K
$21K
Companie
Denumirea Nivelului
Ani de Experiență
Compensația Totală
|Nu au fost găsite salarii
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
La Arm, Granturi acțiuni/capitaluri proprii sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:
25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)
25% se dobândește în 2nd-AN (2.08% lunar)
25% se dobândește în 3rd-AN (2.08% lunar)
25% se dobândește în 4th-AN (2.08% lunar)