Directorul Companiilor
ArcTouch
Lucrezi aici? Revendică-ți Compania

ArcTouch Salarii

Intervalul salarial ArcTouch variază de la $33,943 în compensație totală anuală pentru Inginer de Software la capătul de jos la $40,885 pentru Manager de Produs la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai ArcTouch. Ultima actualizare: 8/20/2025

$160K

Primește Plata, Nu Fii Manipulat

Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de $30K+ (uneori $300K+).Obține salariul negociat sau a ta revizuire CV de către experți reali - recruiteri care fac asta zilnic.

Inginer de Software
Median $33.9K
Manager de Produs
$40.9K
Manager de Inginerie Software
$38.4K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Îți lipsește titlul?

Caută toate salariile pe pagina de compensație sau adăugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări Frecvente

The highest paying role reported at ArcTouch is Manager de Produs at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $40,885. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at ArcTouch is $38,430.

Joburi Recomandate

    Nu s-au găsit joburi recomandate pentru ArcTouch

Companii Asoc

  • DoorDash
  • Netflix
  • Dropbox
  • Airbnb
  • PayPal
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse