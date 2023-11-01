Director de Companii
ArcelorMittal
ArcelorMittal Salarii

Salariul de la ArcelorMittal variază de la $12,781 în compensație totală pe an pentru un Marketing in Morocco la nivelul inferior până la $197,936 pentru un Information Technologist (IT) in Luxembourg la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la ArcelorMittal. Ultima actualizare: 10/12/2025

$160K

Inginer Software
Median $85.9K
Analist de Afaceri
$74K
Inginer Chimist
$18.1K

Data Scientist
$70.8K
Analist Financiar
$95.8K
Designer Grafic
$45.2K
Resurse Umane
$85.7K
Information Technologist (IT)
$198K
Marketing
$12.8K
Manager de Proiect
$57.9K
Arhitect de Soluții
$107K
Întrebări frecvente

Alte Resurse