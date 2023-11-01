ArcelorMittal Salarii

Salariul de la ArcelorMittal variază de la $12,781 în compensație totală pe an pentru un Marketing in Morocco la nivelul inferior până la $197,936 pentru un Information Technologist (IT) in Luxembourg la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la ArcelorMittal . Ultima actualizare: 10/12/2025