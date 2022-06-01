Directorul Companiilor
APTIM
APTIM Salarii

Intervalul salarial APTIM variază de la $60,753 în compensație totală anuală pentru Resurse Umane la capătul de jos la $84,575 pentru Analist de Afaceri la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai APTIM. Ultima actualizare: 8/19/2025

$160K

Analist de Afaceri
$84.6K
Inginer Constructor
$74.6K
Resurse Umane
$60.8K

Întrebări Frecvente

Rolul cel mai bine plătit raportat la APTIM este Analist de Afaceri at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $84,575. Aceasta include salariul de bază, precum și orice compensație potențială de acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la APTIM este $74,625.

