AppsFlyer Salarii

Intervalul salarial AppsFlyer variază de la $29,470 în compensație totală anuală pentru Succes la Clienți la capătul de jos la $269,593 pentru Manager de Program Tehnic la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai AppsFlyer. Ultima actualizare: 8/13/2025

$160K

Inginer de Software
Median $133K

Inginer de software backend

Manager de Inginerie Software
Median $144K
Analist de Afaceri
$95.4K

Succes la Clienți
$29.5K
Analist de Date
$85.3K
Specialist în Științe de Date
$141K
Resurse Umane
$85.4K
Marketing
$54K
Designer de Produs
$85.4K
Manager de Produs
$109K
Manager de Program
$125K
Recrutor
$147K
Vânzări
$121K
Manager de Program Tehnic
$270K
Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

La AppsFlyer, Granturi de acțiuni/equity sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (2.08% lunar)

Întrebări Frecvente

Rolul cel mai bine plătit raportat la AppsFlyer este Manager de Program Tehnic at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $269,593. Aceasta include salariul de bază, precum și orice compensație potențială de acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la AppsFlyer este $115,012.

