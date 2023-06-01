AppOmni Salarii

Directorul Companiilor
Intervalul salarial AppOmni variază de la $150,750 în compensație totală anuală pentru Cercetător UX la capătul de jos la $326,625 pentru Manager de Produs la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai AppOmni. Ultima actualizare: 8/12/2025

$160K

Designer de Produs
$159K
Manager de Produs
$327K
Manager de Inginerie Software
$229K

Manager de Program Tehnic
$156K
Cercetător UX
$151K
Întrebări Frecvente

Rolul cel mai bine plătit raportat la AppOmni este Manager de Produs at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $326,625. Aceasta include salariul de bază, precum și orice compensație potențială de acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la AppOmni este $159,200.

Alte Resurse