Director de Companii
AppLovin
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania
    Levels FYI Logo
  • Salarii
  • Manager de Produs

  • Toate salariile Manager de Produs

AppLovin Manager de Produs Salarii

Compensația pentru Manager de Produs in Germany la AppLovin totalizează €102K pe year pentru Senior Product Manager 2. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la AppLovin. Ultima actualizare: 10/28/2025

Compensația Totală Medie

€92.9K - €108K
Germany
Interval Comun
Interval Posibil
€81.9K€92.9K€108K€119K
Interval Comun
Interval Posibil
Media Compensație După Nivel
Adaugă compensațiaCompară nivelurile
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
Product Manager 1
€ --
€ --
€ --
€ --
Product Manager 2
€ --
€ --
€ --
€ --
Senior Product Manager 1
€ --
€ --
€ --
€ --
Senior Product Manager 2
€102K
€90.9K
€0
€11.1K
Vizualizează 4 Mai multe niveluri
Adaugă compensațiaCompară nivelurile
Block logo
+€50.3K
Robinhood logo
+€77.2K
Stripe logo
+€17.3K
Datadog logo
+€30.3K
Verily logo
+€19.1K
Don't get lowballed

Program de Vesting

100%

AN 1

Tip Acțiuni
RSU

La AppLovin, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 1 ani:

  • 100% se dobândește în 1st-AN (25.00% trimestrial)



Primește Salarii Verificate în Inbox

Abonează-te la Manager de Produs oferte verificate.Vei primi detaliile compensației pe email. Află Mai Multe

Acest site este protejat de reCAPTCHA și Politica de Confidențialitate și Termenii de Utilizare se aplică.

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Manager de Produs la AppLovin in Germany ajunge la o compensație totală anuală de €118,890. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la AppLovin pentru rolul de Manager de Produs in Germany este €81,924.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru AppLovin

Companii Similare

  • Glu Mobile
  • Electronic Arts
  • Zynga
  • Take-Two Interactive Software
  • Disney
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse