AppLovin Analist de Date Salarii

Compensația totală medie pentru Analist de Date in Germany la AppLovin variază de la €72K la €105K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la AppLovin. Ultima actualizare: 10/28/2025

Compensația Totală Medie €82.7K - €94.3K Germany Interval Comun Interval Posibil €72K €82.7K €94.3K €105K Interval Comun Interval Posibil

+ €50.3K + €77.2K + €17.3K + €30.3K + €19.1K

Program de Vesting Principal 100 % AN 1 Tip Acțiuni RSU La AppLovin, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 1 ani: 100 % se dobândește în 1st - AN ( 25.00 % trimestrial )

Care este calendarul de dobândire la AppLovin ?

