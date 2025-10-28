Director de Companii
Compensația pentru Dezvoltare Afaceri in Vietnam la AppLovin totalizează ₫2.51B pe year pentru Senior Business Development Manager. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la AppLovin. Ultima actualizare: 10/28/2025

Compensația Totală Medie

₫2.31B - ₫2.69B
Vietnam
Interval Comun
Interval Posibil
₫2.13B₫2.31B₫2.69B₫2.99B
Interval Comun
Interval Posibil
Media Compensație După Nivel
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
Program de Vesting

100%

AN 1

Tip Acțiuni
RSU

La AppLovin, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 1 ani:

  • 100% se dobândește în 1st-AN (25.00% trimestrial)



Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Dezvoltare Afaceri la AppLovin in Vietnam ajunge la o compensație totală anuală de ₫2,988,975,360. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la AppLovin pentru rolul de Dezvoltare Afaceri in Vietnam este ₫2,134,982,400.

