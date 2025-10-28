Compensația pentru Dezvoltare Afaceri in Vietnam la AppLovin totalizează ₫2.51B pe year pentru Senior Business Development Manager. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la AppLovin. Ultima actualizare: 10/28/2025
Compensația Totală Medie
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
Business Development 1
₫ --
₫ --
₫ --
₫ --
Business Development 2
₫ --
₫ --
₫ --
₫ --
Senior Business Development 1
₫ --
₫ --
₫ --
₫ --
Senior Business Development 2
₫ --
₫ --
₫ --
₫ --
100%
AN 1
La AppLovin, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 1 ani:
100% se dobândește în 1st-AN (25.00% trimestrial)